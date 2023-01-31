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У Бразилії відмовились надати Україні снаряди для Gepard, про які просив Шольц

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 16:26
У Бразилії відмовились надати Україні снаряди для Gepard, про які просив Шольц Фото: у Бразилії відмовились надати Україні снаряди для Gepard, про які просив Шольц (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Бразилії відмовилась надавати українським військовим снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які були передані Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Бразилії Лула да Сілва під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами бразильського президента, Шольц просив його про передачу снарядів. Але він відмовився.

Окрім цього да Сілва ухилився від відповіді на питання про засудження агресії РФ проти України. Він лиш вказав, що Росія "зробила класичну помилку" напавши на територію іншої країни. Президент сказав, що, на його думку, РФ вчинила "неправильно".

Нагадаємо, що обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації та закликав до припинення війни.

Пізніше міністр економіки України Юлія Свириденко презентувала формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, новообраному президентові Бразилії.

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Збройні сили України Бразилия Олаф Шольц
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