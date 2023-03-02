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Зеленский обсудил с президентом Бразилии усилия по реализации "формулы мира"

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Четверг 02 марта 2023 21:45
Зеленский обсудил с президентом Бразилии усилия по реализации "формулы мира" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силва. Обсудили, в частности, усилия для реализации "формулы мира".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Только что говорил с президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Проинформировал об атаках, поблагодарил за поддержку нашей резолюции за мир, обсудили дипломатические усилия, которые способны остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране и всему миру. В частности, усилия по реализации нашей "формулы мира", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытается стать посредником в предстоящих переговорах между Украиной и ЕС. Таким образом, лидер хочет вернуть Бразилию на политическую арену.

Также ранее мы писали, что Бразилия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заняла молчаливую пророссийскую позицию. В частности, предлагали обсуждать Украину без участия самой Украины.

Кроме того, власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зениток Gepard, которые были переданы Германией.

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