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Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії пріоритетні потреби України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили, зокрема, пріоритетні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере й подякував йому за рішення Норвегії збільшити підтримку України на наступний рік з 1,4 до 3,2 млрд доларів та спрямувати частину цього фінансування на виробництво українських дронів та зброї", - повідомив Зеленський.

Президент окремо відзначив одностайну підтримку цього рішення всіма парламентськими силами Норвегії, що є справжнім свідченням непохитної солідарності норвезького народу з Україною.

"Ми також обговорили інші пріоритетні потреби України, зокрема генератори, енергетичне обладнання та додаткові засоби ППО у звʼязку з російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру", - додав Зеленський.

Допомога Україні від Норвегії

Зазначимо, Норвегія залишається одним з основних союзників України. Зокрема, до кінця року вона може передати шість винищувачів F-16.

Також нещодавно прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його уряд хоче виділити на допомогу Україні 2,7 млрд доларів замість 1,3 млрд, які були передбачені проєктом держбюджету.

А вчора стало відомо, що парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.

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