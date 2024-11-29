Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії пріоритетні потреби України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили, зокрема, пріоритетні потреби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере й подякував йому за рішення Норвегії збільшити підтримку України на наступний рік з 1,4 до 3,2 млрд доларів та спрямувати частину цього фінансування на виробництво українських дронів та зброї", - повідомив Зеленський.
Президент окремо відзначив одностайну підтримку цього рішення всіма парламентськими силами Норвегії, що є справжнім свідченням непохитної солідарності норвезького народу з Україною.
"Ми також обговорили інші пріоритетні потреби України, зокрема генератори, енергетичне обладнання та додаткові засоби ППО у звʼязку з російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру", - додав Зеленський.
Зазначимо, Норвегія залишається одним з основних союзників України. Зокрема, до кінця року вона може передати шість винищувачів F-16.
Також нещодавно прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що його уряд хоче виділити на допомогу Україні 2,7 млрд доларів замість 1,3 млрд, які були передбачені проєктом держбюджету.
А вчора стало відомо, що парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.
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