Зеленский обсудил с премьером Норвегии приоритетные потребности Украины

"Провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и поблагодарил его за решение Норвегии увеличить поддержку Украины на следующий год с 1,4 до 3,2 млрд долларов и направить часть этого финансирования на производство украинских дронов и оружия", - сообщил Зеленский.

Президент особо отметил единодушную поддержку этого решения всеми парламентскими силами Норвегии, что является подлинным свидетельством непоколебимой солидарности норвежского народа с Украиной.

"Мы также обсудили другие приоритетные потребности Украины, в частности, генераторы, энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО в связи с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру", - добавил Зеленский.