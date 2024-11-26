Норвегія планує виділити 2,7 млрд доларів на допомогу Україні у 2025 році
Норвегія хоче збільшити фінансування допомоги Україні наступного року. Влада країни планує виділити 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
Про це заявив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, уряд закладе 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів) на допомогу Україні у проект держбюджету на 2025 рік.
Варто зауважити, що раніше у проекті держбюджету витрати на допомогу Україні хотіли скоротити до 15 млрд норвезьких крон (1,36 млрд доларів). Це при тому, що у 2024 році на підтримку українців виділяли 27 млрд норвезьких крон (2,44 млрд доларів).
Після цього опозиційні партії почали різко критикувати таке рішення. А Консервативна партія запропонувала витратити наступного року 45 млрд норвезьких крон (понад 4 млрд доларів).
Допомога Україні від Норвегії
Нагадаємо, Норвегія передає Україні військову допомогу з початку повномасштабного вторгнення росіян.
Вона стала однією з небагатьох країн, яка вирішила надати українським пілотам винищувачі F-16. Планується, що шість норвезьких F-16 Україна отримає до кінця року.
Також Норвегія вирішила приєднатися до ініціативи Данії, яка передбачає прямі інвестиції в українську оборонну промисловість.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.