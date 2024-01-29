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Зеленський обговорив з прем'єром Греції підготовку до саміту Україна - Балкани

Понеділок 29 січня 2024 14:50
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Зеленський обговорив з прем'єром Греції підготовку до саміту Україна - Балкани Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у понеділок, 29 січня. Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани та оборонні потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Обговорили підготовку до другого саміту Україна - Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру", - повідомив Зеленський.

Під час розмови також обговорили перебіг бойових дій на фронті. Президент передав прем'єру Греції актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії.

"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - зазначив глава держави.

Допомога Україні від Греції

Влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також раніше стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

Наприкінці січня 2024 року політичне та військове керівництво Греції схвалило передачу Україні застарілих систем озброєння.

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