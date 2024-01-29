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Зеленский обсудил с премьером Греции подготовку к саммиту Украина - Балканы

Понедельник 29 января 2024 14:50
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Зеленский обсудил с премьером Греции подготовку к саммиту Украина - Балканы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в понедельник, 29 января. Обсудили подготовку ко второму саммиту Украина - Балканы и оборонные потребности ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы скоординировать совместные международные усилия. Обсудили подготовку ко второму саммиту Украина - Балканы. Поблагодарил Грецию за участие в 4-й встрече советников в Давосе и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира", - сообщил Зеленский.

В ходе разговора также обсудили ход боевых действий на фронте. Президент передал премьеру Греции актуальные оборонные потребности Украины, особенно по ПВО и артиллерии.

"Спасибо за поддержку со стороны Греции нашего сближения с ЕС. Указал на важность своевременного разблокирования европейской помощи объемом 50 млрд евро. Это будет мощным сигналом для других международных партнеров", - отметил глава государства.

Помощь Украине от Греции

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

В конце января 2024 года политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения.

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