Зеленський обговорив з прем'єром Данії формулу миру та довгострокову підтримку України

Сторони констатували важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України. Вони узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах.

До того ж, політики обговорили збереження єдності у Європі та реалізацію української формули миру.

Зеленський подякував Данії за організацію першої зустрічі радників щодо обговорення формули миру у Копенгагені та за готовність країни надіслати свого представника на наступну зустріч на Мальті.

Окрім того, президент вдячний за нещодавній візит міністра оборони Данії Трольса Лунда Пульсена до України й усю різнобічну та вчасну допомогу, яку надала ця країна. Зокрема, за патронат, який Данія взяла над Миколаєвом.

Підтримка України від Данії

Зазначимо, що Данія допомагає Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нещодавно Данія та Чехія повідомили, що найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку за рахунок уряду Данії.

До того ж, Данія вирішила спрямувати понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України.

Також варто додати, що Данія відкриває перший офісу реконструкції у Миколаєві, який забезпечуватиме тісний діалог з регіональною та місцевою владою.

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