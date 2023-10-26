Зеленский обсудил с премьером Дании формулу мира и долгосрочную поддержку Украины

Стороны констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины. Они согласовали предстоящие совместные шаги в региональных и глобальных форматах.

К тому же, политики обсудили сохранение единства в Европе и реализацию украинской формулы мира.

Зеленский поблагодарил Данию за организацию первой встречи советников по обсуждению формулы мира в Копенгагене и за готовность страны направить своего представителя на следующую встречу на Мальте.

Кроме того, президент благодарен за недавний визит министра обороны Дании Трольса Лунда Пульсена в Украину и всю разностороннюю и своевременную помощь, оказанную этой страной. В частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом.

Поддержка Украины от Дании

Отметим, что Дания помогает Украине с самого начала полномасштабного вторжения России.

Недавно Дания и Чехия сообщили, что в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику за счет правительства Дании.

К тому же, Дания решила направить более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины.

Также следует добавить, что Дания открывает первый офис реконструкции в Николаеве, который будет обеспечивать тесный диалог с региональными и местными властями.

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