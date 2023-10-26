RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с премьером Дании формулу мира и долгосрочную поддержку Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Стороны констатировали важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины. Они согласовали предстоящие совместные шаги в региональных и глобальных форматах.

К тому же, политики обсудили сохранение единства в Европе и реализацию украинской формулы мира.

Зеленский поблагодарил Данию за организацию первой встречи советников по обсуждению формулы мира в Копенгагене и за готовность страны направить своего представителя на следующую встречу на Мальте.

Кроме того, президент благодарен за недавний визит министра обороны Дании Трольса Лунда Пульсена в Украину и всю разностороннюю и своевременную помощь, оказанную этой страной. В частности, за патронат, который Дания взяла над Николаевом.

Поддержка Украины от Дании

Отметим, что Дания помогает Украине с самого начала полномасштабного вторжения России.

Недавно Дания и Чехия сообщили, что в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику за счет правительства Дании.

К тому же, Дания решила направить более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины.

Также следует добавить, что Дания открывает первый офис реконструкции в Николаеве, который будет обеспечивать тесный диалог с региональными и местными властями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияВладимир Зеленскийподдержка Украины