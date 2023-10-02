Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України

Данія пожертвує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського Союзу.

Про це заявляє Міністерство оборони Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Після скасування минулого року оборонного резервування ЄС у Данії з'явилася можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, у тому числі і в EDA (Європейське оборонне агентство - ред.)", - заявив чиновник.

При цьому у Міноборони Данії уточнили, що боєприпаси буде доставлено до України протягом 2024 року.

Закупівлі боєприпасів для України

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що сім країн-членів Євросоюзу замовили боєприпаси, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди в Україну та поповнити виснажені західні запаси.

Про це повідомило EDA. При цьому, які саме країни замовляли боєприпаси - невідомо. Наразі про свою участь у закупівлі оголосила лише Литва.

Планується, що боєприпаси придбають для САУ CAESAR, Krab, PzH2000 та Zuzana C/2000, які вже використовує Україна.