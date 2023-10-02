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Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України

Копенгаген, Понеділок 02 жовтня 2023 17:56
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Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України Фото: Данія спрямує понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Данія пожертвує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського Союзу.

Про це заявляє Міністерство оборони Данії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Після скасування минулого року оборонного резервування ЄС у Данії з'явилася можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, у тому числі і в EDA (Європейське оборонне агентство - ред.)", - заявив чиновник.

При цьому у Міноборони Данії уточнили, що боєприпаси буде доставлено до України протягом 2024 року.

Закупівлі боєприпасів для України

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що сім країн-членів Євросоюзу замовили боєприпаси, щоб доставити терміново необхідні артилерійські снаряди в Україну та поповнити виснажені західні запаси.

Про це повідомило EDA. При цьому, які саме країни замовляли боєприпаси - невідомо. Наразі про свою участь у закупівлі оголосила лише Литва.

Планується, що боєприпаси придбають для САУ CAESAR, Krab, PzH2000 та Zuzana C/2000, які вже використовує Україна.

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