Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів допомогу Україні в захисті неба

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди", - написав він.

Зеленський додав, що Україна розраховує на підтримку Нідерландами наших ініціатив в ООН.

Нагадаємо, нещодавно Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 120 млн євро, до якого увійшли танки.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди нададуть Україні додаткові 500 млн євро для підтримки зруйнованого військового обладнання.

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