Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов помощь Украине в защите неба

"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения", - написал он.

Зеленский одолевал, что Украина рассчитывает на поддержку Нидерландами наших инициатив в ООН.

Напомним, недавно Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 120 млн евро, в который вошли танки.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные 500 млн. евро для поддержки разрушенного военного оборудования.

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