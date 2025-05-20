Зеленський обговорив з Мелоні можливі майданчики для переговорів з Росією

Переговори України та Росії у Стамбулі

16 травня у Стамбулі, Туреччина, відбулись перші за довгий час прямі переговори між Росією та Україною. Тоді ж сторони домовилися про обмін полоненими - 1000 на 1000 осіб.

Як писали ЗМІ, під час діалогу російська делегація озвучила вимоги, які стосуються:

"нейтралітету" України,

відмова він репарацій,

прав російськомовних,

"визнання" окупації українських територій,

відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.

За словами Зеленського, Київ наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.

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