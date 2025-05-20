Зеленский обсудил с Мелони возможные площадки для переговоров с Россией

Переговоры Украины и России в Стамбуле

16 мая в Стамбуле, Турция, состоялись первые за долгое время прямые переговоры между Россией и Украиной. Тогда же стороны договорились об обмене пленными - 1000 на 1000 человек.

Как писали СМИ, во время диалога российская делегация озвучила требования, касающиеся:

"нейтралитета" Украины,

отказ он репараций,

прав русскоязычных,

"признания" оккупации украинских территорий,

отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.

По словам Зеленского, Киев сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают три страны.

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