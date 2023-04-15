Зеленський обговорив з Макроном його нещодавній візит до Китаю

У суботу, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", - додав президент. Зеленський зазначив, що обговорили з президентом Франції також і підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до моменту вступу нашої країни до Альянсу. До того ж окремо приділили увагу реалізації української "формули миру".

"Провів майже півторагодинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцями", - написав Зеленський. У ході розмови президенти обговорили підсумки нещодавнього візиту Макрона до Китаю.

Нагадаємо, 5 квітня президент Франції Емануель Макрон відвідав Китай та провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

У ході зустрічі президенти домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Однак, як пишуть ЗМІ, Макрону не вдалося змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України.

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