Зеленський обговорив з Макроном тиск на Росію: він знає всі деталі

За словами Зеленського, з французьким лідером обговорювались актуальні дипломатичні перспективи. Президент наголосив, що Еммануель Макрон "чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи".

Зеленський зазначив важливість того, щоб дії партнерів у перемовинах та тиску на Росію були максимально узгодженими.

"Важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами", - заявив президент.

Окремо глава держави підкреслив необхідність участі Європи в дипломатичному процесі навколо війни.

"Наша позиція - Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення", - наголосив Зеленський.

Президент також поінформував Макрона про ситуацію на полі бою та ключові загрози. За його словами, Росія продовжує ракетні і дронові удари по території України, українських містах і селах.

Крім того, лідери обговорили можливості протидії російським атакам та потребу України в додатковій протиповітряній обороні. Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Франції.