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Зеленський обговорив з Макроном тиск на Росію: він знає всі деталі

15:45 05.07.2026 Нд
2 хв
Президент зазначив, чий голос у переговорах з Росією не можна ігнорувати
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)

Україна і Франція скоординували позиції щодо дипломатичного тиску на Росію, ситуації на полі бою та посилення української ППО.

Про це повідомлгояє РБК-Україна з посиланням на заяву Президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, з французьким лідером обговорювались актуальні дипломатичні перспективи. Президент наголосив, що Еммануель Макрон "чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи".

Зеленський зазначив важливість того, щоб дії партнерів у перемовинах та тиску на Росію були максимально узгодженими.

"Важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами", - заявив президент.

Окремо глава держави підкреслив необхідність участі Європи в дипломатичному процесі навколо війни.

"Наша позиція - Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення", - наголосив Зеленський.

Президент також поінформував Макрона про ситуацію на полі бою та ключові загрози. За його словами, Росія продовжує ракетні і дронові удари по території України, українських містах і селах.

Крім того, лідери обговорили можливості протидії російським атакам та потребу України в додатковій протиповітряній обороні. Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Франції.

Нагадаємо, у травні 2026 року Зеленський обговорив з Макроном посилення української ППО та готовність Франції працювати над антибалістичним захистом України.

Пізніше лідери контактували після саміту "Великої сімки", який пройшов 15-17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

На полях саміту Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом, за підсумками якої країни розпочали переговори щодо ліцензій на виробництво елементів ППО та ракет.

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ФранціяУкраїнаВійна в Україні