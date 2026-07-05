Зеленский обсудил с Макроном давление на Россию: он знает все детали

Украина и Франция скоординировали позиции по дипломатическому давлению на Россию, ситуации на поле боя и усилению украинской ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, с французским лидером обсуждались актуальные дипломатические перспективы. Президент подчеркнул, что Эммануэль Макрон "четко знает все детали того, какие сейчас дипломатические перспективы".
Зеленский отметил важность того, чтобы действия партнеров по переговорам и давлению на Россию были максимально согласованными.
"Важно, чтобы мы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира делали максимально подготовленный и скоординированный с ключевыми партнерами", - заявил президент.
Отдельно глава государства подчеркнул необходимость участия Европы в дипломатическом процессе вокруг войны.
"Наша позиция - Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение", – подчеркнул Зеленский.
Президент также проинформировал Макрона о ситуации на поле боя и ключевых угрозах. По его словам, Россия продолжает ракетные и дроновые удары по территории Украины, украинским городам и селам.
Кроме того, лидеры обсудили возможности противодействия российским атакам и потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне. Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Франции.
Напомним, в мае 2026 г. Зеленский обсудил с Макроном усиление украинской ПВО и готовность Франции работать над антибалистической защитой Украины.
Позже лидеры контактировали после саммита "Большой семерки" , который прошел 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.
На полях саммита Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом , по итогам которой страны начали переговоры по лицензиям на производство элементов ПВО и ракет.