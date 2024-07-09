Зеленський обговорив із Трюдо ракетну атаку РФ по Україні 8 липня і посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський під час бесіди з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо розповів про наслідки російських ракетних ударів 8 липня по різних містах, та про жертви атаки. Сторони також обговорили потребу ЗСУ в посиленні протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента.
"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й докладно поінформував його про сьогоднішній жорстокий російський удар, який забрав життя та завдав суттєвих руйнувань, зокрема лікарні в Києві, де діти лікуються від раку та інших серйозних проблем зі здоров'ям", - розповів Зеленський уу понеділок ввечері.
Він додав, що станом на зараз відомо про 170 поранених, серед яких 13 - діти. Крім того, через ворожі обстріли 8 липня кількість загиблих склала 37 людей.
Зеленський висловив вдячність Трюдо "за підтримку".
"Ми обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор", - йдеться в повідомленні українського президента.
Крім того, Зеленський розповів главі уряду Канади про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.
"Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський у вечірньому зверненні 8 липня зазначив, що Західні партнери можуть допомогти зупинити російський ракетний терор проти України завдяки "сильним крокам", а не висловлюючі співчуття або стурбованість.
Також ми писали, що в середині червня прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна надасть Україні понад 15 млн доларів на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.
Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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