Зеленський обговорив із Трюдо ракетну атаку РФ по Україні 8 липня і посилення ППО

"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й докладно поінформував його про сьогоднішній жорстокий російський удар, який забрав життя та завдав суттєвих руйнувань, зокрема лікарні в Києві, де діти лікуються від раку та інших серйозних проблем зі здоров'ям", - розповів Зеленський уу понеділок ввечері.

Він додав, що станом на зараз відомо про 170 поранених, серед яких 13 - діти. Крім того, через ворожі обстріли 8 липня кількість загиблих склала 37 людей.

Зеленський висловив вдячність Трюдо "за підтримку".

"Ми обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор", - йдеться в повідомленні українського президента.

Крім того, Зеленський розповів главі уряду Канади про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.

"Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", - наголосив президент.