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Зеленський обговорив із Трюдо ракетну атаку РФ по Україні 8 липня і посилення ППО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський під час бесіди з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо розповів про наслідки російських ракетних ударів 8 липня по різних містах, та про жертви атаки. Сторони також обговорили потребу ЗСУ в посиленні протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал українського президента.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо й докладно поінформував його про сьогоднішній жорстокий російський удар, який забрав життя та завдав суттєвих руйнувань, зокрема лікарні в Києві, де діти лікуються від раку та інших серйозних проблем зі здоров'ям", - розповів Зеленський уу понеділок ввечері.

Він додав, що станом на зараз відомо про 170 поранених, серед яких 13 - діти. Крім того, через ворожі обстріли 8 липня кількість загиблих склала 37 людей.

Зеленський висловив вдячність Трюдо "за підтримку".

"Ми обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор", - йдеться в повідомленні українського президента.

Крім того, Зеленський розповів главі уряду Канади про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони.

"Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський у вечірньому зверненні 8 липня зазначив, що Західні партнери можуть допомогти зупинити російський ракетний терор проти України завдяки "сильним крокам", а не висловлюючі співчуття або стурбованість.

Також ми писали, що в середині червня прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна надасть Україні понад 15 млн доларів на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийКанадаДжастін ТрюдоДопомога Україні