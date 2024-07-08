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Зеленський через терор РФ закликав до сильних кроків, які не залишать дефіциту безпеки

Понеділок 08 липня 2024 23:29
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Зеленський через терор РФ закликав до сильних кроків, які не залишать дефіциту безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Держави умовного Заходу можуть допомогти зупинити російський ракетний терор проти України, зокрема на кшталт ударів 8 липня по цивільних об'єктах у різних містах, завдяки "сильним крокам", а не висловлюючі співчуття або стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Facebook.

Глава держави зазначив, що через сьогоднішній російський ракетний обстріл по містах України загинули 37 людей, і понад 170 були поранені. Він додав, що серед жертв - троє дітей

"Загалом пошкоджені майже 100 об'єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. На місцях досі триває розбір завалів", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Президент наголосив, що російські терористи "мають за це відповісти".

"Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття - це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки", - сказав він.

Також український президент додав, що світ має для цього необхідну силу, партнери здатні це зробити, і "рішення потрібні якнайшвидше".

Ракетні атаки РФ по Україні 8 липня

Нагадаємо, у понеділок російські терористи завдали масованого ракетного удару по містах України. Було запущено 38 ракет, збити вдалося 30 повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там все ще триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними. Під час повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Також відомо, що Рада Безпеки ООН збереться 9 липня на екстрене засідання. Воно буде присвячено ракетному удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та інших містах України.

Детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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