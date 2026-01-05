Зеленський обговорив із Сибігою ротації серед українських дипломатів

Україна проведе ротації в дипломатичному корпусі. Кандидатів має підібрати міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, вони з Сибігою обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на 2026 рік. Ключове - щоб кожна домовленість, угода та партнерство в інтересах України працювали на сто відсотків.
"Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі - найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури", - зазначив президент.
За його словами, буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ замість Сергія Кислиці, якого було призначено першим заступником керівника Офісу президента України. Зеленський наголосив, що він чекає пропозицій для рішення.
Нагадаємо, днями в Україні відбулися масштабні кадрові перестановки на ключових державних посадах. Керівником Офісу президента було призначено начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Після переходу Буданова в Офіс президента його місце в ГУР зайняв Олег Іващенко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.
Кадрові зміни торкнулися й уряду. Планується, що Михайло Федоров стане міністром оборони України, цю посаду йому вже запропонував президент України Володимир Зеленський.
При цьому Денису Шмигалю запропонували очолити Міністерство енергетики, а також обійняти посаду першого віцепрем'єр-міністра.
