Зеленський обговорив із Сибігою ротації серед українських дипломатів

За словами Зеленського, вони з Сибігою обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на 2026 рік. Ключове - щоб кожна домовленість, угода та партнерство в інтересах України працювали на сто відсотків.

"Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі - найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури", - зазначив президент.

За його словами, буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ замість Сергія Кислиці, якого було призначено першим заступником керівника Офісу президента України. Зеленський наголосив, що він чекає пропозицій для рішення.