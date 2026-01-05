Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов

Украина проведет ротации в дипломатическом корпусе. Кандидатов должен подобрать министр иностранных дел Андрей Сибига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, они с Сибигой обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на 2026 год. Ключевое - чтобы каждая договоренность, соглашение и партнерство в интересах Украины работали на сто процентов.
"Также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе - в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры", - отметил президент.
По его словам, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы, который был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что он ждет предложений для решения.
Напомним, на днях в Украине произошли масштабные кадровые перестановки на ключевых государственных должностях. Руководителем Офиса президента был назначен начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
После перехода Буданова в Офис президента его место в ГУР занял Олег Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.
Кадровые изменения затронули и правительство. Планируется, что Михаил Федоров станет министром обороны Украины, эту должность ему уже предложил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом Денису Шмыгалю предложили возглавить Министерство энергетики, а также занять должность первого вице-премьер-министра.
