Зеленський обговорив із Сибігою ротації серед українських дипломатів
Україна проведе ротації в дипломатичному корпусі. Кандидатів має підібрати міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, вони з Сибігою обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на 2026 рік. Ключове - щоб кожна домовленість, угода та партнерство в інтересах України працювали на сто відсотків.
"Також говорили про ротації в дипломатичному корпусі - найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури", - зазначив президент.
За його словами, буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ замість Сергія Кислиці, якого було призначено першим заступником керівника Офісу президента України. Зеленський наголосив, що він чекає пропозицій для рішення.
Кадрові перестановки
Нагадаємо, днями в Україні відбулися масштабні кадрові перестановки на ключових державних посадах. Керівником Офісу президента було призначено начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Після переходу Буданова в Офіс президента його місце в ГУР зайняв Олег Іващенко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.
Кадрові зміни торкнулися й уряду. Планується, що Михайло Федоров стане міністром оборони України, цю посаду йому вже запропонував президент України Володимир Зеленський.
При цьому Денису Шмигалю запропонували очолити Міністерство енергетики, а також обійняти посаду першого віцепрем'єр-міністра.
Детальніше про кадрові перестановки - в матеріалі РБК-Україна.