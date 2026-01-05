Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам Зеленского, они с Сибигой обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на 2026 год. Ключевое - чтобы каждая договоренность, соглашение и партнерство в интересах Украины работали на сто процентов.

"Также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе - в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры", - отметил президент.

По его словам, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы, который был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что он ждет предложений для решения.