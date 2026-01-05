Зеленский обсудил с Сибигой ротации среди украинских дипломатов
Украина проведет ротации в дипломатическом корпусе. Кандидатов должен подобрать министр иностранных дел Андрей Сибига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, они с Сибигой обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на 2026 год. Ключевое - чтобы каждая договоренность, соглашение и партнерство в интересах Украины работали на сто процентов.
"Также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе - в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры", - отметил президент.
По его словам, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел вместо Сергея Кислицы, который был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Зеленский подчеркнул, что он ждет предложений для решения.
Кадровые перестановки
Напомним, на днях в Украине произошли масштабные кадровые перестановки на ключевых государственных должностях. Руководителем Офиса президента был назначен начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
После перехода Буданова в Офис президента его место в ГУР занял Олег Иващенко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.
Кадровые изменения затронули и правительство. Планируется, что Михаил Федоров станет министром обороны Украины, эту должность ему уже предложил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом Денису Шмыгалю предложили возглавить Министерство энергетики, а также занять должность первого вице-премьер-министра.
Детальнее о кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.