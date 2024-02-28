Зеленський обговорив із Санду спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї

Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей", - наголосив Зеленський.

Фото: Зустріч Санду і Зеленського (president.gov.ua)

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови до Європейського Союзу є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії.

Сьогодні депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" звернулися до Росії з проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що прохання так званої "Придністровської Молдавської Республіки" до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.