Зеленский обсудил с Санду попытки России дестабилизировать ситуацию в Приднестровье

Отмечается, что главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы, попытки России дестабилизировать там ситуацию и действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

"Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Встреча Санду и Зеленского (president.gov.ua)

Отдельное внимание во время переговоров президенты уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Собеседники подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля будут якобы просить Путина о присоединении к России.

Сегодня депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" обратились в Россию с просьбой о защите в условиях "ужесточения давления Молдовы".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что просьба так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" в Россию о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ждал Кремль.