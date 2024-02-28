RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Санду попытки России дестабилизировать ситуацию в Приднестровье

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 28 февраля, обсудил со своей молдавской коллегой Майей Санду попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Приднестровском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы, попытки России дестабилизировать там ситуацию и действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

"Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Встреча Санду и Зеленского (president.gov.ua)

Отдельное внимание во время переговоров президенты уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Собеседники подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля будут якобы просить Путина о присоединении к России.

Сегодня депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" обратились в Россию с просьбой о защите в условиях "ужесточения давления Молдовы".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что просьба так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" в Россию о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ждал Кремль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияМолдова