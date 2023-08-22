Зеленський обговорив із Санду спільну боротьбу з російськими загрозами
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з молдавською колегою Майєю Санду. Однією з тем обговорень стала протидія російським загрозам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
"Провів переговори з президентом Молдови Маєю Санду про розвиток партнерства та спільну протидію російським агресивним політикам та гібридним загрозам", - написав Зеленський.
За його словами, під час переговорів вони з Санду також порушили теми альтернативних маршрутів експорту українського зерна та роботи над вступом країн до Євросоюзу.
Гібридні загрози РФ у Молдові
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни розмістили на будівлі свого посольства в Кишиневі обладнання, щоб шпигувати за місцевими чиновниками і не тільки.
Пізніше ці дані підтвердила влада Молдови. У відповідь вона вирішила вислати співробітників дипломатичного представництва РФ.
14 серпня країну залишили 22 російські дипломати та 23 представники технічного персоналу разом з сім'ями.
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