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Зеленський обговорив із Санду спільну боротьбу з російськими загрозами

Афіни, Вівторок 22 серпня 2023 17:51
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Зеленський обговорив із Санду спільну боротьбу з російськими загрозами Фото: президент Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський провели переговори (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з молдавською колегою Майєю Санду. Однією з тем обговорень стала протидія російським загрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Провів переговори з президентом Молдови Маєю Санду про розвиток партнерства та спільну протидію російським агресивним політикам та гібридним загрозам", - написав Зеленський.

За його словами, під час переговорів вони з Санду також порушили теми альтернативних маршрутів експорту українського зерна та роботи над вступом країн до Євросоюзу.

Гібридні загрози РФ у Молдові

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни розмістили на будівлі свого посольства в Кишиневі обладнання, щоб шпигувати за місцевими чиновниками і не тільки.

Пізніше ці дані підтвердила влада Молдови. У відповідь вона вирішила вислати співробітників дипломатичного представництва РФ.

14 серпня країну залишили 22 російські дипломати та 23 представники технічного персоналу разом з сім'ями.

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