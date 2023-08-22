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Зеленский обсудил с Санду общую борьбу с российскими угрозами

Афины, Вторник 22 августа 2023 17:51
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Зеленский обсудил с Санду общую борьбу с российскими угрозами Фото: президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с молдавской коллегой Майей Санду. Одной из тем обсуждений стало противодействие российским угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду о развитии партнерства и совместном противодействии российским агрессивным политикам и гибридным угрозам", - написал Зеленский.

По его словам, во время переговоров они с Санду также подняли темы альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна и работы над вступлением стран в Евросоюз.

Гибридные угрозы РФ в Молдове

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне разместили на здании своего посольства в Кишиневе оборудование, чтобы шпионить за местными чиновниками и не только.

Позже эти данные подтвердили власти Молдовы. В ответ они решили выслать сотрудников дипломатического представительства РФ.

14 августа страну покинули 22 российских дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Молдова Майя Санду Война России против Украины
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