Зеленский обсудил с Санду общую борьбу с российскими угрозами
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с молдавской коллегой Майей Санду. Одной из тем обсуждений стало противодействие российским угрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду о развитии партнерства и совместном противодействии российским агрессивным политикам и гибридным угрозам", - написал Зеленский.
По его словам, во время переговоров они с Санду также подняли темы альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна и работы над вступлением стран в Евросоюз.
Гибридные угрозы РФ в Молдове
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне разместили на здании своего посольства в Кишиневе оборудование, чтобы шпионить за местными чиновниками и не только.
Позже эти данные подтвердили власти Молдовы. В ответ они решили выслать сотрудников дипломатического представительства РФ.
14 августа страну покинули 22 российских дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.