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Зеленський обговорив із прем'єром Люксембургу реалізацію формули миру

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Зеленський, Четвер 12 січня 2023 18:42
Зеленський обговорив із прем'єром Люксембургу реалізацію формули миру Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. У переговорах вони обговорили реалізацію формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави Telegram.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами саміту, що відбувся у Львові.

Зазначимо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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