Зеленський обговорив із прем'єром Люксембургу реалізацію формули миру
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. У переговорах вони обговорили реалізацію формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави Telegram.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру", - заявив він.
Нагадаємо, напередодні Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами саміту, що відбувся у Львові.
Зазначимо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.