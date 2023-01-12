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Зеленский обсудил с премьером Люксембурга реализацию формулы мира

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Зеленский, Четверг 12 января 2023 18:42
Зеленский обсудил с премьером Люксембурга реализацию формулы мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. В ходе переговоров они обсудили реализацию формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства Telegram.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили совместные шаги по противодействию российской агрессии. Также затронули вопрос реализации формулы мира", - заявил он.

Напомним, накануне Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию по результатам состоявшегося во Львове саммита.

Отметим, украинская "формула мира" состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

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