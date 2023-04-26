Зеленський обговорив із прем'єром Італії оборонну співпрацю

"Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.

Додамо, що Італія стала одним із кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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