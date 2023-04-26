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Італія хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році

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Італія, Середа 26 квітня 2023 16:47
Італія хоче провести конференцію з відновлення України у 2025 році Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

Про це прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила під час конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Сьогодні, 26 квітня, під час двосторонньої конференції з відновлення України, що проходить у Римі, Мелоні заявила, що одним з завдань, що постає перед Італією є допомога Україні.

"Італія має все необхідне, щоб бути протагоністом, не тільки завдяки своїй рішучості, довірі, з якою вона зробила свій вибір і ніколи не вагалася, але й тому, що в 2024 році вона буде президентом G7, вона була протагоністом всіх великих виборів цих років, і тому, що вона є кандидатом на проведення конференції з питань відновлення України в 2025 році, конференції набагато більшої, ніж ця, щоб відзначити нашу волю рухатися вперед на цій землі", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні президент Італії заявив, що Україна вступить до ЄС у найкоротші терміни.

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