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Зеленский обсудил с премьером Италии оборонное сотрудничество

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Среди прочего они обсудили оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поблагодарил за проведенную конференцию по восстановлению Украины и за ее личное лидерство в неослабевающей поддержке украинского народа. Попутно обсудили продолжение оборонного сотрудничества и будущие международные мероприятия", - сообщил он.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где принял участие в конференции по восстановлению Украины.

Добавим, что Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

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Владимир ЗеленскийИталияВойна России против Украины