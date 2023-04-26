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Шмигаль прибув до Риму на конференцію з відновлення України

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Рим, Середа 26 квітня 2023 10:53
Шмигаль прибув до Риму на конференцію з відновлення України Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де візьме участь у конференції з відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду в Telegram.

Шмигаль у Римі також зустрінеться з президентом та прем'єр-міністром Італії, главою Міністерства оборони, очільниками палат італійського парламенту. Очікується, що прем'єр України в Італії підпише низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України.

"Разом із партнерами формуємо міцну та непохитну підтримку України у світі та залучаємо іноземний бізнес до відбудови нашої країни", - зазначає глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України відвідав Канаду та США, де провів низку зустрічей.

За даними італійський ЗМІ, Денис Шмигаль під час візиту до Італії також зустрінеться з Папою Римським. Очікується, що зустріч відбудеться 27 квітня.

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Прем'єр-міністр Італія Рим Денис Шмигаль
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