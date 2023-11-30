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Зеленський обговорив із прем'єром Болгарії оборонну допомогу та вступ до ЄС

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 листопада, провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку лідера України в Telegram.

"Перебуваючи в Запоріжжі, провів розмову з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і подякував йому за потужну промову у Європейському парламенті, а також за принципову позицію його уряду щодо підтримки України", - йдеться у заяві.

Що обговорили

За словами президента, він поінформував прем'єр-міністра про поточні оборонні потреби України, зокрема щодо посилення наших Повітряних сил та артилерії.

Також вони торкнулися теми вступу України до ЄС. 

"Підкреслив важливість єдності в підтримці європейської інтеграції України, а також багаторічної допомоги обсягом 50 мільярдів євро", - написав президент.

Окремо Зеленський запросив Болгарію направити свого представника на наступний раунд переговорів щодо "формули миру", запланований на початок 2024 року.

Допомога від Болгарії

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

Крім того, Болгарія передасть Україні близько 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу через складну ситуацію через повномасштабне вторгнення РФ.

Нещодавно парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

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