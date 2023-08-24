Болгарія передасть Україні 150 тисяч євро: на що підуть кошти

Болгарія передасть Україні понад 290 тисяч болгарських левів (близько 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу у зв'язку зі складною ситуацією через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telemedia.

Зазначається, що таке рішення прийняв болгарський уряд - воно є "підтвердженням послідовної позиції Болгарії на підтримку зусиль ЄС та міжнародної спільноти".

Ці кошти розподілять рівними частинами між Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, Дитячим фондом ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Гроші виділять з бюджету розвитку та гуманітарної допомоги болгарського Міністерства закордонних справ.

Військова допомога від Болгарії

В червні цього року уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

А нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що їхня країна скоро може розпочати передачу Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків.

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