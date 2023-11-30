Зеленский обсудил с премьером Болгарии оборонную помощь и вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 ноября, провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу лидера Украины в Telegram.
"Находясь в Запорожье, провел разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и поблагодарил его за мощную речь в Европейском парламенте, а также за принципиальную позицию его правительства по поддержке Украины", - говорится в заявлении.
По словам президента, он проинформировал премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности по усилению наших Воздушных сил и артиллерии.
Также они затронули тему вступления Украины в ЕС.
"Подчеркнул важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 миллиардов евро", - написал президент.
Отдельно Зеленский пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по "формуле мира", запланированный на начало 2024 года.
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь. Так, недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины .
Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.
Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров.
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