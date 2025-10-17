Зеленський обговорив із Lockheed Martin системи ППО та F-16

Зеленський розповів, що разом з представниками оборонної компанії Lockheed Martin вони обговорили перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії.

Своєю чергою президент розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16.

"Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації", - відзначив він.

Зеленський також подякував Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні.