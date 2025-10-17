Зеленский обсудил с Lockheed Martin системы ПВО и F-16

Украина обсуждает с оборонной компанией Lockheed Martin возможности усиления противовоздушной обороны и поставки ракет и самолетов F-16. Сотрудничество должно помочь укрепить защиту страны перед зимним периодом, когда Россия усиливает ракетные атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что вместе с представителями оборонной компании Lockheed Martin они обсудили перспективы для сотрудничества и возможности для увеличения защиты Украины от российской агрессии.
В свою очередь президент рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16.
"Россия наносит все более жестокие удары по Украине перед началом зимы, и именно сейчас мы нуждаемся в укреплении нашей противовоздушной обороны. Мы понимаем конкретные шаги, которые необходимы для нашей защиты, и работаем для их реализации", - отметил он.
Зеленский также поблагодарил Lockheed Martin и Соединенные Штаты Америки за помощь Украине.
Заметим, что компания Lockheed Martin является разработчиком истребителей. В том числе F-35 и F-16.
Мы сообщали, что ранее в этом месяце Бельгия получила первые четыре самолета F-35 из США, что, в свою очередь, открыло путь для поставок истребителей F-16 в Украину.
"Мы начали с посещения завода Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас, на производственной площадке наших F-35. Первые четыре самолета прибудут во Флоренн в понедельник", - пояснил министр обороны Бельгии Тео Франкен.