Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський обговорив із генсеком НАТО потребу України в ППО

Фото: Володимир Зеленський та Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів", - повідомив глава держави.

Він зазначив, що Україна передала партнерам актуальну потребу в системах і ракетах ППО, наявність яких може істотно вплинути на перебіг подій та обмежити можливості Росії продовжувати війну.

За словами Зеленського, сторони також обговорили реалізацію програми PURL, особливо в частині протиповітряної оборони. Президент додав, що Марк Рютте вже розпочав відповідну комунікацію з іншими партнерами.

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї програми Київ формує перелік найбільш актуальних потреб у зброї та передає його союзникам по НАТО.

Далі партнерські держави фінансують закупівлю американського озброєння відповідно до цього списку. Кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого озброєння напряму придбавається у США.

Зазначимо, 16 вересня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.

НАТОООНВолодимир ЗеленськийМарк Рютте