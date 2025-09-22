Зеленский обсудил с генсеком НАТО потребность Украины в ПВО

"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - сообщил глава государства.

Он отметил, что Украина передала партнерам актуальную потребность в системах и ракетах ПВО, наличие которых может существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности России продолжать войну.

По словам Зеленского, стороны также обсудили реализацию программы PURL, особенно в части противовоздушной обороны. Президент добавил, что Марк Рютте уже начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами.

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой программы Киев формирует перечень наиболее актуальных потребностей в оружии и передает его союзникам по НАТО.

Далее партнерские государства финансируют закупку американского вооружения в соответствии с этим списком. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего вооружение напрямую приобретается в США.