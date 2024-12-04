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Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення трибуналу щодо Росії

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Вони зокрема обговорили створення трибуналу щодо Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Зеленський розповів, що під час зустрічі вони з Берсе проговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Важливо притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. Окрема тема - звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей", - наголосив президент.

Водночас він підкреслив, що Україна цінує роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму.

"Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі", - додав глава держави.

Нагадаємо, минулого місяця міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародна спільнота наближається до створення трибуналу щодо злочинів агресії Російської Федерації проти України.

Зауважимо, що зокрема єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на початку року наголосив, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

РБК-Україна раніше повідомляло, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення Росії за злочини в Україні, входять більш як 35 країн.

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Володимир ЗеленськийРада ЄвропиСпецтрибунал