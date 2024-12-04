Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення трибуналу щодо Росії

Нагадаємо, минулого місяця міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародна спільнота наближається до створення трибуналу щодо злочинів агресії Російської Федерації проти України.

Зауважимо, що зокрема єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на початку року наголосив, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

РБК-Україна раніше повідомляло, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення Росії за злочини в Україні, входять більш як 35 країн.

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