Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание трибунала по России

Зеленский рассказал, что во время встречи они с Берсе проговорили о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии.

"Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", - подчеркнул президент.

В то же время, он подчеркнул, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.

"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также лидерство Совета Европы в этом процессе", - добавил глава государства.