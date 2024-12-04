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Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание трибунала по России

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Они в частности обсудили создание трибунала относительно Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский рассказал, что во время встречи они с Берсе проговорили о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии.

"Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", - подчеркнул президент.

В то же время, он подчеркнул, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.

"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также лидерство Совета Европы в этом процессе", - добавил глава государства.

Напомним, в прошлом месяце министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что международное сообщество близится к созданию трибунала по поводу преступлений агрессии Российской Федерации против Украины.

Отметим, что, в частности, еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в начале года подчеркнул, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.

РБК-Украина ранее сообщало, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения России за преступления в Украине, входят более 35 стран.

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Владимир ЗеленскийСовет ЕвропыСпецтрибунал