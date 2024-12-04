Зеленський обговорив з генсеком Ради Європи створення трибуналу щодо Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Україна розраховує на створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, а також на лідерство Ради Європи в цьому процесі", - додав глава держави.

Водночас він підкреслив, що Україна цінує роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму.

Зеленський розповів, що під час зустрічі вони з Берсе проговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Нагадаємо, минулого місяця міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародна спільнота наближається до створення трибуналу щодо злочинів агресії Російської Федерації проти України.

Зауважимо, що зокрема єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс на початку року наголосив, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та владної верхівки Росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

РБК-Україна раніше повідомляло, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення Росії за злочини в Україні, входять більш як 35 країн.

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