Зеленский обсудил с генсеком Совета Европы создание трибунала по России
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Они в частности обсудили создание трибунала относительно Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Зеленский рассказал, что во время встречи они с Берсе проговорили о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии.
"Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", - подчеркнул президент.
В то же время, он подчеркнул, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.
"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также лидерство Совета Европы в этом процессе", - добавил глава государства.
Напомним, в прошлом месяце министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что международное сообщество близится к созданию трибунала по поводу преступлений агрессии Российской Федерации против Украины.
Отметим, что, в частности, еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в начале года подчеркнул, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.
РБК-Украина ранее сообщало, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения России за преступления в Украине, входят более 35 стран.
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