Зеленський обговорив допомогу Україні з президентом Болгарії: у нас різні погляди

"Я сьогодні спілкувався з президентом (Болгарії - ред.). Він висловив свою думку щодо підтримки зброєю. Я хочу зауважити, що в усіх інших аспектах (щодо енергетики, формули миру тощо) у нас повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні, то у нас різний погляд на речі", - сказав Зеленський.

За його словами, на думку болгарського президента, надання військової допомоги Україні нібито загострить ситуацію на фронті.

"Він (президент Болгарії Румен Радєв - ред. ) вважає, що це ескалація давати Україні допомогу. А я думаю, що це захист. Це різна філософія. Я не буду критикувати президента, бо я в гостях, поважаю вашу державу та ваш вибір", - пояснив український президент.

Зеленський повідомив, що сьогодні Радєв заявив, що як верховний головнокомандувач, він не може допустити зменшення зброї в його армії й нібито саме це є основною причиною, чому Болгарія не надає Україні військової підтримки.

"А я сказав йому відверто, що вашої зброї не вистачить, якщо Росія піде далі. Її не вистачить. Це просто не можливо. Я не принижую армію Болгарії, але нам нашої зброї теж не вистачало. Росія нащадок всієї тієї артилерії, снарядів, танків всього Радянського Союзу, у них були великі запаси. І складно боротися з цими запасами. Так, ми їх зменшили в десятки разів, але якою ціною", - додав глава України.

Зеленський в Болгарії

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софіїї.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, сьогодні під час візиту президента було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво країн в галузі енергетики.

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