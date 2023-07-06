Зеленский обсудил помощь Украине с президентом Болгарии: у нас разные взгляды

"Я сегодня общался с президентом (Болгарии - ред.). Он высказал свое мнение относительно поддержки оружием. Я хочу заметить, что во всех других аспектах (по энергетике, формуле мира и т.д.) у нас полное понимание. Что касается аспекта помощи в обороне, то у нас разный взгляд на вещи", - сказал Зеленский.

По его словам, по мнению болгарского президента, предоставление военной помощи Украине якобы обострит ситуацию на фронте.

"Он (президент Болгарии Румен Радев - ред.) считает, что это эскалация давать Украине помощь. А я думаю, что это защита. Это разная философия. Я не буду критиковать президента, потому что я в гостях, уважаю ваше государство и ваш выбор", - пояснил украинский президент.

Зеленский сообщил, что сегодня Радев заявил, что как верховный главнокомандующий, он не может допустить уменьшения оружия в его армии и якобы именно это является основной причиной, почему Болгария не предоставляет Украине военной поддержки.

"А я сказал ему откровенно, что вашего оружия не хватит, если Россия пойдет дальше. Его не хватит. Это просто не возможно. Я не унижаю армию Болгарии, но нам нашего оружия тоже не хватало. Россия потомок всей той артиллерии, снарядов, танков всего Советского Союза, у них были большие запасы. И сложно бороться с этими запасами. Да, мы их уменьшили в десятки раз, но какой ценой", - добавил глава Украины.

Зеленский в Болгарии

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.

После встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, сегодня во время визита президента был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики.

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