ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія приєдналася до створення трибуналу для злочинів РФ проти України, - Кулеба

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 березня 2023 19:02
Австрія приєдналася до створення трибуналу для злочинів РФ проти України, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Австрія приєдналася до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністр закордонних справ подякував Австрії за її приєднання до роботи над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Він також повідомив, що на сьогодні до складу основної групи вже входять 33 держави.

"Зі зростанням їх (держав-учасників - ред.) числа зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що на саміті Ради Європи обговорять покарання РФ за воєнні злочини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба Министр иностранных дел Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України