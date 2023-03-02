Австрія виділила нову фінансову допомогу на відновлення енергетики України
Австрія виділила 10 млн євро на відновлення енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Австрія - серед країн, які допомогли Україні подолати цю зиму та енергетичний терор Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шмигаль провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він подякував йому за 10 млн євро на відновлення енергетики, допомогу з обладнанням та генераторами.
"Обговорили підтримку у відновленні України. Розраховуємо на допомогу Австрії у відбудові інфраструктури та гуманітарному розмінуванні", - додав Шмигаль.
За його словами, під час розмову окремо приділили увагу ситуації на ЗАЕС та посиленню санкцій проти агресора, зокрема унеможливленню обходу Росією вже запроваджених обмежень.
Раніше повідомлялось, що Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти буде направлено на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.
Австрія буде всіма можливими способами підтримувати формулу миру України для врегулювання війни з Росією.
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