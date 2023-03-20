Зеленський обговорив допомогу Україні з канцлером Австрії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter .

"Провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехамммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group для створення спецтрибуналу з агресії РФ, за гуманітарну підтримку України. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Австрія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії.

Також ми писали, що Австрія виділила 10 млн. євро на відновлення енергетики України.

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