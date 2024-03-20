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Бомбардування припиняються. Умєров на "Рамштайні" розповів про застосування західних ЗРК

Середа 20 березня 2024 15:34
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Бомбардування припиняються. Умєров на "Рамштайні" розповів про застосування західних ЗРК Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські військові успішно застосовують на фронті системи протиповітряної оборони, які передали західні союзники. Зокрема, вони збивають російські бомбардувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони України Рустема Умєрова на засіданні у форматі "Рамштайн".

Умєров розкрив партнерам України приклади успішного застосування засобів ППО. Зокрема, на одній з найгарячіших ділянок фронту росіяни скидали від 5 до 60 керованих авіабомб на добу. Але ситуація змінилася після того, як за день наші захисники збили трьох ворожих бомбардувальників.

"Вони зробили це завдяки наданій вами військовій допомозі. На той момент російські бомбардування припинилися. Більш ніж на 11 тижнів. І тоді наші війська змогли зосередитися на виконанні поставленого завдання", - додав міністр.

Бомбардування припиняються. Умєров на &quot;Рамштайні&quot; розповів про застосування західних ЗРКФото: графік результатів застосування західних систем ППО (t.me/ministry_of_defense_ua)

Він уточнив, що в такому разі наші захисники могли не перейматися тим, що 500 або 1500 кілограмів вибухівки може впасти їм на голови.

"Рамштайн"

Нагадаємо, вчора, 19 березня, відбулася вже 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Під час засідання партнери нашої країни порушили питання термінових потреб Сил оборони у зброї, а також анонсували нові пакети допомоги.

Міністр оборони Рустем Умєров за підсумками "Рамштайну" розповів, що пріоритетними були боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони.

Більш детально про підсумки засідання - у матеріалі РБК-Україна.

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