Бомбардування припиняються. Умєров на "Рамштайні" розповів про застосування західних ЗРК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони України Рустема Умєрова на засіданні у форматі "Рамштайн".

Умєров розкрив партнерам України приклади успішного застосування засобів ППО. Зокрема, на одній з найгарячіших ділянок фронту росіяни скидали від 5 до 60 керованих авіабомб на добу. Але ситуація змінилася після того, як за день наші захисники збили трьох ворожих бомбардувальників.

"Вони зробили це завдяки наданій вами військовій допомозі. На той момент російські бомбардування припинилися. Більш ніж на 11 тижнів. І тоді наші війська змогли зосередитися на виконанні поставленого завдання", - додав міністр.

Фото: графік результатів застосування західних систем ППО (t.me/ministry_of_defense_ua)

Він уточнив, що в такому разі наші захисники могли не перейматися тим, що 500 або 1500 кілограмів вибухівки може впасти їм на голови.